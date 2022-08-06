В Красноярском крае инспекторы ГИБДД при задержании прострелили колёса пьяному лихачу на Mercedes

Фото: ГИБДД

В Бородине Красноярского края пьяный 35-летний лихач на Mercedes устроил опасные «гонки» с сотрудниками ГИБДД. Как рассказали в ведомстве, чтобы задержать выпившего водителя, пришлось прострелить колёса его автомобилю – других методов он не понял.

Все произошло на трассе Р-255 Сибирь, по направлению в сторону Канска. Туда водитель Mercedes выехал из города, в надежде сбежать от инспекторов ГИБДД. Неоднократно нарушая правила, выезжая на встречку и создавая опасные ситуации, мужчина долетел до села Большие Ключи, где уже полицейские, неоднократно требуя недогонщика остановиться, прострелили ему колеса.

После задержания, водителя проверили на наличие алкоголя в организме. Освидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян.

В отношении автолюбителя составлено несколько административных материалов: за пьяную езду, за выезд на встречную полосу и за не выполнение законного требования сотрудников ГИБДД,