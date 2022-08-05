В Хакасии главу управления автодорог подозревают в коррупции

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В Хакасии завели уголовное дело на директора ГКУ РХ «Хакасавтодор». Его заподозрили в растрате – по данным следователей, в феврале управленец назначил своим заместителем совершенно неподготовленного к такой работе человека, который даже не появлялся на рабочем месте. Однако директор все равно исправно платил ему зарплату.

С февраля по июль зам якобы «работал» в управлении, а директор приказывал бухгалтеру табелировать ему рабочее время и платить зарплату. В итоге за эти месяцы он «заработал» 269 тысяч рублей, то есть получал больше 40 тысяч в месяц.

Сейчас СК занимается расследованием инцидента. Если вина главы «Хакасавтодора» будет доказана, ему грозит до 6 лет тюрьмы.