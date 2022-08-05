Красноярцев позвали на конкурс фотопейзажей

Фото: мэрия Красноярска

Жителей Красноярска пригласили поучаствовать в фотоконкурсе «Места необыкновенной красоты». Авторы лучших работ получат призы – сертификат на покупку фототехники и тур по заповедным местам края. Заявки принимаются до 18 августа.

Как рассказали в мэрии, конкурс станет прелюдией к фестивалю «Абалаковские дни», который пройдет с 15 по 25 сентября. Мероприятие будет посвящено альпинистам, исследователям и самим братьям Абалаковым. На фестивале также будут представлены конкурсы и мастер-классы от фотографов-пейзажистов.

Завтра же, 6 августа, в научно-познавательном центре на Восточном входе «Столбов» пройдет мастер-класс от фотографа Александра Купцова. Мастер научит тех, кто не поленится добраться до заповедника к 11 утра, искусству съемки пейзажей.