В Красноярске отметили наплыв желающих вакцинироваться от ковида

Фото: ИВАНОВА Диана

С 8 августа вакциномобиль в Красноярске начнет работать не только в будние дни, но и по субботам. В краевом Минздраве отметили серьезный наплыв желающих вакцинироваться из-за новостей о росте заболеваемости ковидом. Если число прививающихся будет расти и дальше, работу вакциномобиля обеспечат и в воскресенье.

– Если в начале июля у нас были дни, когда приходило порядка 30 человек во все филиалы и вакциномобиль, то за вчерашний день мы иммунизировали 223 человека, включая наш передвижной пункт. Если поток желающих поставить прививку будет увеличиваться, мы обеспечим работу мобильного пункта на выходные дни, – отметила главврач Красноярской межрайонной больницы №2 Татьяна Черных.

В Минздраве добавили, что записаться на вакцинацию можно через Госуслуги. Красноярские врачи ставят двухкомпонентный «Спутник V», но бустерную прививку можно сделать первым компонентом.