В Дивногорске открыли виртуальный концертный зал

Фото: Минкультуры Красноярского края

В Центральной городской библиотеке Дивногорска открылся зал для виртуальных концертов. По сути, зрители будут смотреть живое выступление музыкальных коллективов на экране, но сам зал оборудован качественной звуковой аппаратурой по последнему слову техники.

Помещение открылось в конференц-зале на третьем этаже библиотеки. Оно небольшое, и рассчитано на 50 зрителей. Там уже прошел первый показ фрагментов концертов из зала имени Чайковского Московской государственной филармонии и Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Годенко.

Ранее подобные залы уже открылись в Железногорске и Зеленогорске, всего в крае сейчас действуют 13 таких площадок.