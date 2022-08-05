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Общество5 августа 2022 11:05

В два департамента администрации Красноярска назначили новых руководителей

Они приступили к своим обязанностям в конце июля
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В два департамента администрации Красноярска назначили новых руководителей

В два департамента администрации Красноярска назначили новых руководителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В два департамента мэрии Красноярска назначили новых руководителей. Информация появилась на сайте городской администрации.

Так, руководителем департамента общественной безопасности стал Михаил Будников. Ранее он работал замначальника отдела в МВД, заместителем гендиректора «Сибирской золотопромышленной компании» и замглавы руководителя департамента общественной безопасности.

Новым руководителем департамента транспорта Красноярска назначен Максим Силкин. Ранее он трудился в данном департаменте заместителем, а до этого работал в «Красноярскгражданпроекте». Оба чиновника приступили к своим обязанностям 27 июля 2022 года.