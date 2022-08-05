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Происшествия5 августа 2022 10:57

В Саяногорске отец проломил сыну голову табуретом за отказ помочь по хозяйству

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Саяногорске отец проломил сыну голову табуретом за отказ помочь по хозяйству

В Саяногорске отец проломил сыну голову табуретом за отказ помочь по хозяйству

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саяногорске на 33-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «покушение на убийство» за нападение на сына. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Вечером 3 августа пьяный мужчина в своей квартире поругался с 14-летним сыном. Мужчина был недоволен, что тот мало помогает по хозяйству. Всего же в семье воспитывалось пятеро детей.

В итоге саяногорец достал табурет и ударил подростка по голове, нанеся открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего доставили в больницу и провели операцию, он находится в тяжелом состоянии.

Мужчину же арестовали и завели в его отношении уголовное дело. Выясняются обстоятельства происшествия.