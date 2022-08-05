В Красноярске выросло число желающих сделать прививку от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале августа в Красноярске возросло число желающих сделать прививку от ковида. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

В связи с повышением числа желающих привиться пришлось увеличить время работы вакциномобиля. С 8 августа он будет работать и п субботам.

Иммунизация проводится вакциной «Спутник V». Записаться на прием можно через портал Госуслуг. В течение рабочей недели вакциномобиль у «Леруа Мерлен» на 9 мая, 77 работает с 9 до 18 часов, в субботу – с 9 до 16:00 часов.