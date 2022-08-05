В Назарове отделение ГПКК «ЦРКК» возглавил Сергей Курилович Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарове Красноярского края с 5 августа отделение ГПКК «ЦРКК» возглавил Сергей Курилович. Об этом сообщает пресс-служба «Центра развития коммунального комплекса».

- «С 5 августа 2022 года Сергей Иванович Курилович является начальником Назаровского производственного отделения ЦРКК. С ним заключен бессрочный трудовой договор. Сергей Иванович хорошо знаком с коммунальным хозяйством города по предыдущему месту работы в должности первого заместителя главы города. Уверен, его знания и опыт станут залогом успешной работы «Центра развития коммунального комплекса» на территории Назарово», – отметил исполняющий обязанности директора ЦРКК Алексей Пузик.

Ранее Курилович работал первым заместителем главы города. С ним заключен бессрочный трудовой договор. Курилович сменил в кресле руководителя Олега Шиловского.