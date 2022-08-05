В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 201 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

5 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 201 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 369 256 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 85 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 359 709 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса скончался 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 917 человек. Госпитализировано 44 человека.