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Здоровье5 августа 2022 8:39

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 201 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 5 августа 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 201 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 201 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 201 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 369 256 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 85 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 359 709 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса скончался 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 917 человек. Госпитализировано 44 человека.