В Центральном районе Красноярска с начала года вывезли 8 КАМАЗов бумажной рекламы Фото: ИВАНОВА Диана

С начала 2022 года в Центральном районе Красноярска вывезли 84 кубометра бумажных рекламных объявлений – это эквивалентно 8 КАМАЗам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Кроме того, опоры освещения, газоны, заборы и остановки очистили от 544 табличек, 169 растяжек, 121 штендера и 94 других рекламных конструкций. Уборки проводились не только в центре Красноярска, но и на отдаленных улицах, например, на Северном шоссе.

Также сотрудники районной администрации проводят рейды по выявлению реклам наркотиков, сделанной трафаретами. Вся информация об этих находках передается в полицию.