В Красноярске дочь украла 99 тысяч рублей с карты 85-летнего отца

Раскрывший дело о краже у 85-летнего красноярца старший лейтенант Андрей Портных. Фото: МВД по краю

В Красноярске полицейский Андрей Портных раскрыл кражу 99 тысяч рублей у 85-летнего мужчины. Об этом сообщает МВД по краю.

85-летний красноярец заявил в полицию после пропажи 99 тысяч рублей с карты. Отсутствие денег он заметил, когда собрался на отдых, а необходимой суммы не хватило.

Под подозрение сразу попала дочь мужчины. Старший лейтенант Андрей Портных позвонил ей и вывел на чистую воду. Женщина призналась в краже и вернула деньги отцу, тот не стал писать заявление на дочь. Зато написал благодарственное письмо в адрес полицейского.

Благодарственное письмо. Фото: МВД по краю

Тот в свою очередь заявил, что не сделал ничего особенно. Он сказал, что был рад помочь пожилому человеку.