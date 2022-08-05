В часть Свердловского района Красноярска вернут воду вечером 5 августа. Фото: СГК

Уже вечером 5 августа часть жителей Свердловского района Красноярска получат горячую воду. Об этом сообщают в СГК.

Горячую воду вернут жителям Южного Берега, Красраба и Вавилова. В этой части Свердловского района закончились испытания теплосетей. Подробнее со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Управляющие компании могут открывать задвижки уже с 14:00 часов 5 августа. В остальных районах испытания продолжаются.