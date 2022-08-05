Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 6:26

В часть Свердловского района Красноярска вернут воду вечером 5 августа

Воду начнут возвращать после 14:00 часов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В часть Свердловского района Красноярска вернут воду вечером 5 августа. Фото: СГК

В часть Свердловского района Красноярска вернут воду вечером 5 августа. Фото: СГК

Уже вечером 5 августа часть жителей Свердловского района Красноярска получат горячую воду. Об этом сообщают в СГК.

Горячую воду вернут жителям Южного Берега, Красраба и Вавилова. В этой части Свердловского района закончились испытания теплосетей. Подробнее со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Управляющие компании могут открывать задвижки уже с 14:00 часов 5 августа. В остальных районах испытания продолжаются.