В Красноярске водитель на Nissan сбил 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу из-за кустов

Фото: ГИБДД

В Красноярске 3 августа водитель на Nissan сбил 8-летнюю девочку на Красрабе. Как рассказали в ГИБДД, школьница выбежала на дорогу из-за кустов. После ДТП ребенка госпитализировали с серьезными травмами.

55-летний водитель ехал по проезду, когда внезапно на дороге появилась 8-летняя девочка. Как оказалось, она играла с друзьями на детской площадке, и когда убегала от подруг, оказалась за домом, где начала перебегать дорогу.

Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и проводит проверку.