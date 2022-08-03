В «Ергаках» нашли и спустили с гор трех потерявшихся туристов

Фото: природный парк "Ергаки"

В природном парке «Ергаки» спасатели вывели с гор троих туристов. Сообщение поступило в МЧС в 11:15 по местному времени. Поисковикам потребовалось достаточно много времени, чтобы добраться до потеряшек и вывести их в безопасное место – операция завершилась в 18:20.

В МЧС рассказали, что туристы сами позвонили спасателям и попросили о помощи. При этом оказалось, что они перед походом не регистрировались, поэтому местная администрация не хватилась бы их, случись что-то плохое.

– Силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 3 туриста выведены на тропу, в дальнейшей помощи не нуждаются, – рассказали в ведомстве.

Отметим, что туристов в «Ергаках» накануне предупредили о высоком риске встречи с медведями. Гостей парка попросили не выходить на территории, которые не патрулируются егерями на регулярной основе.