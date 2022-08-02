Туристов в «Ергаках» предупредили о высоком риске нападения медведей

Фото: природный парк "Ергаки"

Дирекция природного парка «Ергаки» предупредила туристов об опасности нападения медведей. Гостей попросили не планировать свои маршруты по местам, которые не патрулируют на постоянной основе местные инспекторы. В число таких территорий входят хребты Араданский, Метугул-тайга, Кулумыс, Ойский, Балдыр-тайга, Шешпир-тайга.

– Маршрут должен проходить только по официальным экотропам и маркированным маршрутам хребта Ергаки, по смотровой трассе парка, в Каменном городе, с организацией ночевок на оборудованных стоянках парка с дежурством инспекторов, – добавили в парке.

В комментариях одна из туристок отметила, что на прошлой неделе ходила с группой по маркированному маршруту, и все равно повстречала медведя. В «Ергаках» женщине ответили оригинальным образом:

– Извините, мы забыли предупредить медведей не заходить на маркированные маршруты.