Сергея Еремина официально назначили замом губернатора Красноярского края с 3 августа

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На портале краевого правительства появилось объявление о назначении Сергея Еремина замом губернатора. Он официально покинет пост главы Красноярска 3 августа, и в тот же день будет назначен на новую должность.

– Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Усс. В новой должности он будет курировать вопросы благоустройства краевой столицы и вопросы развития муниципальных образований края, – сообщили в правительстве.

Отметим, что в должности Еремин находился с октября 2017 года. Из мэрии в один день вместе с ним уходит также его заместитель Ирина Самсонова. С 4 августа все желающие занять пост мэра могут подать заявку на конкурс, окончательный список кандидатов будет утвержден 8 сентября.

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