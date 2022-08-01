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Общество1 августа 2022 4:46

Красноярский мэр Сергей Еремин покинет пост главы города 3 августа

Желающие занять должность руководителя Красноярска смогут подавать заявку с 4 августа
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский мэр Сергей Еремин покинет свой пост 3 августа. Как рассказали в комиссии по городскому самоуправлению, депутатам рекомендовано поддержать досрочное сложение полномочий главы города.

Второго августа пройдет внеочередная сессия городского Совета, где будет рассмотрено заявление о добровольном сложении полномочий, где парламентарии примут его отставку.

С 4 августа все желающие занять пост мэра могут подать заявку на конкурс, окончательный список кандидатов будет утвержден 8 сентября.