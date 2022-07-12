В Хакасии мужчина уснул на дороге и погиб под колесами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии при странных обстоятельствах погиб 47-летний мужчина. Это произошло накануне, 11 июля, в селе Бельтырское Аскизского района. В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную версию случившегося.

Под утро, точнее в 03:40 часа по местному времени, 48-летний водитель автомобиля ГАЗ 3110 двигался по улице, когда вдруг наехал на пешехода. Нет, он его не сбил – мужчина изначально спал на проезжей части на правой полосе по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. С начала года в Хакасии это уже 30-й погибший в дорожно-транспортных происшествиях.

Что происходит в умах жителей соседней республики, откуда такая тяга спать на дороге? На минувшей неделе, 5 июля, 19-летний пешеход в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения прилег на железнодорожном пути, прямо возле рельса. Машинист поезда предпринял отчаянную попытка затормозить, однако парень все равно получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По последним данным его спасли.