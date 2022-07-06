В Хакасии 19-летний пьяный парень уснул на железнодорожном пути Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии транспортные полицейские и следователи транспортного следкома устанавливают причины травмирования 19-летнего молодого человека. Он получил их на железной дороге. Предварительной информации ведомства поделились с «Комсомольской правдой»-Красноярск.

Установлено, что 5 июля 7 часов 40 минут утра на перегоне станций Абакан – Подсиний машинист грузового поезда заметил лежащего человека. Он применил экстренное торможение. Но увы, наезда не смог предотвратить. На место бригада поезда вызвала машину скорой помощи, врачи довезли пострадавшего до больницы, сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Скорее всего, жить будет. К счастью. Удалось выяснить личность: приехал из Таштыпского района в Абакан в гости. Был пьян, когда оказался на железнодорожных путях, уснул.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.