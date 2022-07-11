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Происшествия11 июля 2022 4:02

В Красноярске со «Столбов» эвакуировали 13 студентов СФУ

Группа молодых людей не смогла спуститься самостоятельно из-за дождя
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Агенство ГО и ЧС по Красноярскому краю

Фото: Агенство ГО и ЧС по Красноярскому краю

В Красноярске на минувших выходных спасатели со «Столбов» эвакуировали 13 студентов СФУ. Как рассказали в пресс-службе агентства ГО и ЧС, группа молодых людей смогла покорить вершину первого столба, а вот вниз спуститься уже не смогла – помешал дождь.

Ребята запросили помощь, когда поняли, что вернуться назад самостоятельно они не смогут – путь вниз стал слишком скользким и опасным из-за дождя. На место был отправлен отряд спасателей с горным снаряжением. Они смогли доставить студентов к выходу.

К счастью, обошлось без травм. Медицинская помощь молодым людям не понадобилась.