В Красноярске со «Столбов» эвакуировали 13 студентов СФУ

Фото: Агенство ГО и ЧС по Красноярскому краю

В Красноярске на минувших выходных спасатели со «Столбов» эвакуировали 13 студентов СФУ. Как рассказали в пресс-службе агентства ГО и ЧС, группа молодых людей смогла покорить вершину первого столба, а вот вниз спуститься уже не смогла – помешал дождь.

Ребята запросили помощь, когда поняли, что вернуться назад самостоятельно они не смогут – путь вниз стал слишком скользким и опасным из-за дождя. На место был отправлен отряд спасателей с горным снаряжением. Они смогли доставить студентов к выходу.

К счастью, обошлось без травм. Медицинская помощь молодым людям не понадобилась.