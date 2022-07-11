В Красноярском крае водитель Subaru вылетел на встречку и устроил ДТП с двумя погибшими

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярском крае 11 июля на трассе Красноярск-Енисейск водитель Subaru вылетел на встречку и устроил ДТП с двумя погибшими. Как сообщили в ГИБДД, иномарка врезалась в автомобиль Mitsubishi, оба водителя скончались на месте.

Фото: ЧП Красноярск

Все произошло на 116 километре трассы Красноярск-Енисейск в 7:20 утра. Водитель на Subaru ехал с высокой скоростью и решил обогнать впереди идущий автомобиль. Не успев вернуться в свою полосу после обгона, он столкнулся с Mitsubishi. Оба водителя 1958 и 1968 года погибли на месте.

Фото: ЧП Красноярск

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.