Прокуратура Лесосибирска требует моральной компенсации родителям погибшего в ДТП подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура города Лесосибирска направила в суд иск о компенсации морального вреда в пользу родителей 15-летнего ребенка, погибшего в ДТП на минувшей неделе, 3 июля. Причину такого решения в ведомстве аргументировали так: утрата ребенка в любом возрасте является для родителей тяжелейшим событием в жизни, неоспоримо причинившим нравственные страдания.

Напомним, что днем 3 июля 18-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21061 совершил наезд на 15-летнего подростка. Это произошло буквально на территории школы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Как оказалось, водительских прав у виновника аварии не было, к тому же он был пьян. Следком завел уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения.

В целях обеспечения исполнения решения суда по данному заявлению в суд также заявлено ходатайство о наложении ареста на автомобиль.