Под Красноярском погибло 6 миллионов пчел на пасеке

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Пасечники из Емельяновского района сообщили о гибели 6 миллионов пчел, пишет «Проспект Мира». ЧП произошло в районе деревни Старцево: местные пчеловоды винят в произошедшем предприятие «Агро-Красноярск», которое обрабатывало химикатами свои рапсовые поля.

Супруга владельца пасеки Надежда Назарова рассказала журналистам, что раньше на предприятии работал «молодой парень-агроном», который заранее предупреждал пчеловодов о распылении химикатов в районе. Однако после ухода этого сотрудника аграрии начали небрежно относиться к своим соседям, несмотря на предупреждающие плакаты о пчелах возле пасеки.

– В Кемерово и Сухобузимо, например, никому в голову даже не приходит обрабатывать поля химикатами днем — уже давно там это делают в ночь, разумеется, при этом загодя предупреждая пасечников, если их пасеки находятся рядом, – пояснила Надежда.

Роковой для пасеки вечер настал 29 июня – Надежда заметила, что сотрудники предприятия без предупреждения начали обработку полей, а наутро хозяева пасеки обнаружили мертвых пчел. Пчеловоды вызвали на место Ветнадзор и местных чиновников – специалисты взяли пробы почвы и тушки погибших пчел, но отметили, что на анализы уйдет несколько дней и отказались комментировать ситуацию.

Схожий случай произошел в Красноярском крае в августе прошлого года. Тогда на пасеке в Боготольском районе погибли порядка 20 миллионов пчел. В прокуратуре заподозрили в произошедшем агропредприятие «СХП «Дары Малиновки», которое без предупреждения обработало сильнодействующими химикатами рапсовые поля.

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