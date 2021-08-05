В Красноярском крае расследуют гибель 20 миллионов пчел Фото: Мария ЛЕНЦ

Хоть плачь – пчеловоды в Боготольском районе Красноярского края обнаружили ульи и поля, усыпанные пчелиными трупиками. Сначала пытались разобраться сами, что случилось, потом обратились в прокуратуру. И после экспертизы выяснилось - в организме пчел огромное количество свинца, цинка и меди, - результат обработки местных рапсовых полей от вредителей. Правда, хотели погубить вредных насекомых, а «отправили на тот свет» самых полезных... Когда посчитали масштаб бедствия, ужаснулись – погибли 200 семей, в каждой примерно по 100 000 пчел, и того – 20 миллионов. Настоящая катастрофа.

- По предварительным данным, всему виной деятельность ООО «СХП «Дары Малиновки», - рассказали в красноярской краевой прокуратуре о первых результатах проверки. - Предприятие использовало пестициды против вредителей на рапсовых полях в трех сельсоветах: Юрьевском, Боготольском и Большекосульском.

При этом «Дары Малиновки» извещения об обработке полей пестицидами пчеловодам и местным властям заблаговременно не отправляли. В итоге организации внесли представление и вызвали в прокуратуру, чтобы завести административное дело по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». (Наказание для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - прим. Ред).

Сейчас гибель пчел исследуют СК, прокуратура. К делу привлечены специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора.