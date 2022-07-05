Участников драки на Южном рынке в Красноярске выгонят из страны

Фото: МВД Красноярского края

Полиция депортирует из России участников массовой драки на Южном рынке в Красноярске. За последнее время там произошло сразу два крупных конфликта – 17 и 22 июня. После череды конфликтов полицейские завели уголовное дело и даже пригрозили закрыть рынок.

В МВД рассказали, что установили личности восьми человек, участвовавших в разборках. Выяснилось, что двоим из них уже был запрещен въезд в Россию аж до 2099 года, поэтому их задержали и поместили в центр временного содержания для дальнейшей депортации.

Еще двое приезжих уже выдворены из страны. Остальные четверо также готовятся к отъезду. Отметим, что всех задержанных обвиняли в побоях и мелком хулиганстве.