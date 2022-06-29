В Красноярске после драки на Южном рынке заведено уголовное дело. Фото: стопкадр из видео МВД

В Красноярске полицейские завели уголовное дело по статье «хулиганство» после драки на Южном рынке. Об этом сообщает МВД.

Напомним, что за последние две недели на Южном рынке произошло две драки – 17 июня и 22 июня. Именно после второй полицейские решили завести дело. Рынок даже грозились закрыть из-за постоянных разборок.

После просмотра видеозаписи, стражи порядка пришли к выводу, что могла произойти инсценировка конфликта, чтобы вызвать общественный резонанс, тем более, что после «драки» никто за медпомощью не обращался.

Сейчас красноярские полицейские устанавливают участников и свидетелей конфликта. Обстоятельства выясняются.

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