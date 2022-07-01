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Происшествия1 июля 2022 13:06

В Красноярском крае расследуют убийство супружеской пары возле поселкового ДК

Неизвестный изрезал мужчину и женщину ножом
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярском крае завели уголовное дело после убийства супружеской пары. Тела нашли в Нижнеингашском районе, в поселке Нижняя Пойма. СК завел дело об убийстве двух лиц.

Сообщается, что убитые – 29-летняя женщина и 32-летний мужчина. Тела нашли на улице, недалеко от местного дома культуры. У пары обнаружили ножевые ранения, но пока неясно, произошла ли какая-то случайная потасовка, или убийство было умышленным.

– В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, – добавили в СК.