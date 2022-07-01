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Общество1 июля 2022 12:56

Губернатор Красноярского края вошел в совет директоров «Роснефти»

Чиновник будет делить стол с вице-премьером РФ, главой «Газпромбанка» и топ-менеджерами зарубежных компаний
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в совет директоров «Роснефти», сообщается на сайте корпорации. Усс был избран на прошедшем годовом собрании акционеров. Помимо Усса, в совет вошли еще пять новых участников.

Вместе с губернатором в обновленный состав руководства приняли председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, директора Московской школы экономики МГУ Александра Некипелова, экс топ-менеджера Qatar Energy Тайеба Бельмахди и главного исполнительного директора Oil & Petroleum Holding International Resources Педро Акино мл.

Также в совет директоров были переизбраны прежние участники, например Игорь Сечин и вице-премьер РФ Александр Новак. Бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров Герхарда Шредера, который покинул свой пост после событий на Украине, сменил Тайеб Бельмахди.