Губернатор Красноярского края вошел в совет директоров «Роснефти»

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Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в совет директоров «Роснефти», сообщается на сайте корпорации. Усс был избран на прошедшем годовом собрании акционеров. Помимо Усса, в совет вошли еще пять новых участников.

Вместе с губернатором в обновленный состав руководства приняли председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, директора Московской школы экономики МГУ Александра Некипелова, экс топ-менеджера Qatar Energy Тайеба Бельмахди и главного исполнительного директора Oil & Petroleum Holding International Resources Педро Акино мл.

Также в совет директоров были переизбраны прежние участники, например Игорь Сечин и вице-премьер РФ Александр Новак. Бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров Герхарда Шредера, который покинул свой пост после событий на Украине, сменил Тайеб Бельмахди.