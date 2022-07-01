В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 30 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 30 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 367 010 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 36 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 285пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса никто не умер. В общей сложности от болезни скончались 10 878 человек. Госпитализировано 29 человек.