В Красноярске экс-директора «ЭкоПром» будут судить за растрату денег дольщиков

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Прокуратура направила суд уголовное дело в отношении бывшего главы строительной компании «ЭкоПром». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями – следствие считает, что мужчина использовал деньги дольщиков не по назначению, что привело к банкротству фирмы.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, компания заключала соглашения с дольщиками с 2013 по 2020 годы. Тогда «ЭкоПром» планировал заняться стройкой ЖК «Ярослав» в Солнечном. По договору компания должна была возвести 3 жилые высотки.

Однако после начала строительства у компании закончились деньги, проект был заморожен, а «ЭкоПром» признали банкротом. Оказалось, что директор направлял деньги дольщиков не на строительство, а оплачивал якобы выполненные работы подрядчиков на сторонних проектах, которые на деле не выполнялись.

В итоге 539 граждан остались без жилья. Позже их дома решили достроить за счет бюджетных средств. Параллельно, на имущество директора «ЭкоПром» был наложен арест на сумму в 101 миллион рублей, а ущерб, который он причинил клиентам, оценили в 864 миллиона рублей.