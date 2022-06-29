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Происшествия29 июня 2022 8:20

В Красноярском крае рыбак выпал из лодки и утонул

Спасатели ведут его поиски
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае рыбак выпал из лодки и утонул

В Красноярском крае рыбак выпал из лодки и утонул

Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края произошла трагедия. На территории Курагинского района, близ села Кордово на реке Кизир, была найдена пустая резиновая лодка. И теперь спасатели разыскивают ее владельца. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», мужчина утонул при очевидных обстоятельствах. Видимо, имеется в виду на глазах очевидцев. Лодка перевернулась и он упал в воду.

Добавим, что Кизир – таежная река, с быстрым течением, неглубокая, оттого в ней всегда холодная вода, даже в сильную жару. Оказавшись в ледяной реке, рыбак мог потерять сознание или не справился с мощными водоворотами.

В ежедневной сводке краевых спасателей сообщается также, что на севере Красноярского края продолжаются поиски четырех мужчин, которые утонули в Енисее в районе Игарки 7 ноября 2021 года. Там работают специалисты Красноярского и Дивногорского ПСО, в частности, водолазы. Поиски продлятся до 11 июля.