В Красноярском крае рыбак выпал из лодки и утонул Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края произошла трагедия. На территории Курагинского района, близ села Кордово на реке Кизир, была найдена пустая резиновая лодка. И теперь спасатели разыскивают ее владельца. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», мужчина утонул при очевидных обстоятельствах. Видимо, имеется в виду на глазах очевидцев. Лодка перевернулась и он упал в воду.

Добавим, что Кизир – таежная река, с быстрым течением, неглубокая, оттого в ней всегда холодная вода, даже в сильную жару. Оказавшись в ледяной реке, рыбак мог потерять сознание или не справился с мощными водоворотами.

В ежедневной сводке краевых спасателей сообщается также, что на севере Красноярского края продолжаются поиски четырех мужчин, которые утонули в Енисее в районе Игарки 7 ноября 2021 года. Там работают специалисты Красноярского и Дивногорского ПСО, в частности, водолазы. Поиски продлятся до 11 июля.