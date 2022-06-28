Красноярцы возмутились массовой вырубке деревьев на Маерчака

Фото: ИВАНОВА Диана
Жители Красноярска возмутились массовой вырубке деревьев на Маерчака. Там сейчас проходит ремонт, и рабочие вырубили практически все деревья вдоль дороги, оставив неаккуратные пни. Однако в мэрии пояснили, что вырубка была обусловлена дорожным ремонтом.
Фото: ИВАНОВА Диана
По плану, улица Маерчака будет расширена до полноценной четырехполосной дороги. Для этого рабочим пришлось вырубить деревья, стоящие у проезжей части. При этом чиновники заверили, что после завершения работ высадят на Маерчака новое озеленение.
Впрочем, жители все равно оказались недовольны ситуацией и излили негатив в соцсетях. Администрации города припомнили недавний скандал на улице Красной Армии, где рабочие без разрешения начали вырубать деревья. Тогда вмешаться в ситуацию пришлось лично мэру Еремину.
Фото: ИВАНОВА Диана
– У них все нормально там в мэрии? Останавливали-останавливали, Еремин выезжал, останавливал тоже. И на тебе, Маерчака. Они решили уничтожить все деревья в городе?, – написал один из красноярцев.
Отметим, что в этом году запланирована реконструкция на 800 метрах улицы – от колледжа до улицы Профсоюзов. На Маерчака установят ливневки, новые бордюры, контактные опоры для троллейбусов и освещение. Предположительно, работы будут закончены в октябре.
Фото: ИВАНОВА Диана
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