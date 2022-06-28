В Красноярске начали сносить деревья на Маерчака в рамках благоустройства. Фото: стопкадр из видео

В Красноярске начался снос деревьев на улице Маерчака в рамках благоустройства. На вырубку жалуются местные жители.

Красноярцы сообщают, что под снос попали здоровые и крепкие деревья. Еще перед началом работ городская администрация предупреждала, что часть насаждений придется вырубить, но чиновники уверяли, что убирать будут лишь сухие и старые деревья.

Судя по видео, снесено уже не меньше десятка стволов. Будет ли это как-то замещено новыми посадками не уточняется.

Напомним, что еще 23 июня красноярцы протестовали против вырубки деревьев на Красной Армии. Тогда работы по сносу насаждений пришлось остановить лично Сергею Еремину.

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Этим днем, 23 июня, возмущенные жители улицы Красной Армии начали звонить в администрацию города с требованием прекратить ломать деревья. Не сносить, как это официально называется, а именно ломать. (подробнее)