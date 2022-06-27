В Хакасии за попытку зарезать двухлетнего внука посадили молодую бабушку

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В Хакасии вынесли приговор местной жительнице, которая пыталась зарезать своего внука. Случай произошел в ноябре прошлого года в поселке Усть-Абакан. Трагедию удалось предотвратить, а женщину осудили за попытку убийства.

Родители двухлетнего ребенка в этот день работали, поэтому оставили его у 46-летней бабушки. Женщина решила устроить себе алкогольный вечер, а когда ребенок начал плакать, разгоряченная спиртным бабушка взяла нож и решила зарезать собственного внука.

Женщина нанесла маленькому ребенку множество ударов ножом. В этот момент дома находился еще один ребенок – 4-летняя внучка нападавшей. Она выбежала на улицу за помощью и позвала соседей – те ворвались внутрь и смогли скрутить бабушку. Двухлетнему ребенку вызвали скорую, врачи успели доставить его в больницу и прооперировать.

Протрезвев, женщина полностью признала вину и раскаялась. Ее обвинили в покушении на убийство беспомощного малолетнего и позже признали виновной. Ближайшие семь лет несостоявшаяся убийца собственного внука проведет в колонии общего режима.