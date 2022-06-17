Сильный град в пригороде Красноярска побил посадки дачников

Град в Солнечном. Фото: vk.com/kras_sunn

Непогода, обрушившаяся на Красноярск и его окрестности 16 июля, лишила дачников будущего урожая. Садоводы жалуются, что крупный град, выпавший в пригороде краевой столицы, побил все посадки – огурцы, помидоры, картофель.

Фото: ЧП Красноярск

- Весь наш огород, точнее, что осталось после заморозков, пострадал. Стебли переломаны, все побило градом, урожая, похоже не будет, - сетуют дачники в соцсетях.

Град и действительно был крупный – размером с перепелиное яйцо. Его выпало настолько много, что кое-где даже образовались сугробы, а в некоторых окрестностях Красноярска словно наступила зима – земля была вся укрыта белоснежными льдинками.

Град в Солнечном. Фото: vk.com/kras_sunn

Напомним, что в Красноярске и пригороде 16 июля прошел сильный ливень с градом и ветром. Затопило некоторые улицы, люди буквально были по колено в воде, а автомобили глохли из-за непроходимых луж. У домов текли крыши, а в квартирах у многих намокали даже стены.