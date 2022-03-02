В Красноярском крае за 2021 год изъяли более 1,3 тонны некачественной молочной продукции

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В Красноярском крае Управление Роспотребнадзора изъяло в 2021 году более 1,3 тонны некачественной молочной продукции. Как сообщает ведомство, также было вынесено более 800 000 рублей штрафов.

За 2021 год специалисты исследовали 3100 проб молочной продукции, из них 6,3% не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям, 7,2 % по микробиологическим, 2,9 % по показателям идентификации.

Молочную продукцию поставляли в Красноярский край от производителей Курской, Омской, Кемеровской, Московской, Челябинской областей, Алтайского края.