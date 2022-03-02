Хирурги красноярской 20 больницы прооперировали 273 ребенка в феврале

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Красноярская 20 больница им. И.С. Берзона подвела итоги работы за февраль. Как сообщает минздрав региона, за медицинской помощью обратились 9892 человека, 34% из них — дети.

Больше всего обращений приняла детская хирургическая служба – прооперировали 273 ребенка. Взрослая хирургия приняла 675 пациентов, прооперировали 557 взрослых.

В базовый инфекционный госпиталь поступило 1957 пациентов, в дневные стационары – 1530, в лор-травмпункт – 1131, в приемный покой кардиологии – 1074, в детскую соматическую службу – 931, а в родильный дом – 241.

На свет в родильном доме появилось 95 малышей – 49 мальчиков и 46 девочек, среди них есть одна двойня. Самый крохотный ребенок февраля весит всего 950 граммов, самый крупный — 4300.