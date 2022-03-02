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Происшествия2 марта 2022 5:56

В Красноярском крае поймали закладчицу с наркотиками в нижнем белье

Теперь ей грозит 20 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае поймали закладчицу с наркотиками в нижнем белье

В Красноярском крае поймали закладчицу с наркотиками в нижнем белье

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские задержали 26-летнюю жительницу Красноярска, которая трудилась закладчицей. Как сообщают в региональной полиции, девушка прятала наркотики в своем нижнем белье.

Полицейские следили за девушкой давно. В Канск она добиралась на попутках, чтобы отвести подозрение, но со следа сыщиков сбить ей не удалось. Красноярку поймали с поличным – когда она раскидывала свертки с наркотиками.

Во время обыска у нее в нижнем белье нашли 26 свертков с героином. Общая масса составила 75 граммов. Также у девушки изъяли весы, мобильный телефон и банковскую карту.

Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, красноярку арестовали. В ее отношении заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Закладчице грозит до 20 лет колонии.