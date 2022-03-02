В Рыбинском районе Красноярского края экс-главу поселка осудили на 3 года за превышение полномочий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае осудили экс-главу поселка Саянский, что в Рыбинском районе. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, бывший чиновник получил 3 года колонии общего режима.

Следствие выяснило, что с 2013 по 2016 годы глава Саянского заключил сразу 14 договоров социального найма жилья с гражданами, которые в это не нуждались и соответствующего права не имели. Затем они приватизировали квартиры, полученные в найм.

Схему экс-чиновника пресекли. В его отношении, на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю, завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Мужчину осудили, а сделки о приватизации квартир признали недействительными, жилье вернули в муниципальную собственность.