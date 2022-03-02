Богучанская ГЭС приглашает школьников Кежемского района принять участие в конкурсе «Живая вода»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Богучанская ГЭС к Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта, запустила конкурс для школьников Кодинска и Кежемского района. В нем могут принять участие ребята в возрасте от 7 до 17 лет. По словам организаторов, мероприятие позволит раскрыть творческий потенциал детей и привлечет внимание участников к необходимости охраны водных ресурсов.

Партнерами конкурса выступают Центр дополнительного образования детей и образовательные учреждения Кежемского района. Задача участников конкурса – рассказать о роли воды в жизни людей, экономии воды, защите рек, озер и других водоемов от всех видов загрязнения.

Индивидуальные работы принимаются в нескольких номинациях.

– «Цветные игрушки» (дошкольники и школьники 1-5 классов): нужно изготовить поделки-игрушки или небольшие украшения для парков и бульваров из подкрашенного льда (залить воду в формочку и заморозить, либо слепить из снега и раскрасить).

– «Царица-вода» (школьники 6-11 классов): задача – слепить из снега и раскрасить акварельным красками снежные скульптуры, связанные с темой конкурса. Высота фигур – не более 1,5 м; количество фигур в сложной композиции не ограничено.

– «Вода – природы краса» (школьники любого возраста): участника предлагается сделать плакат о необходимости беречь воду на основе рисунка или фотографии. Можно использовать поговорки и цитаты о воде из произведений поэтов и писателей.

– «Вода – великий архитектор» (школьники 9-11 классов): нарисовать проект граффити (украшения для стен домов и других объектов), посвященных водным объектам (моря, озера, реки, водопады) и воде в разных формах (туман, облака, лед и т.д.).

Готовые работы нужно отсканировать или сфотографировать и отправить фото организаторам. Подведение итогов конкурса запланировано на 25 марта 2022 года. Жюри будет оценивать оригинальность и необычность работы, а также креативность в фотографировании. Фотографии необходимо разместить в социальных сетях с хэштегом #ЖиваяводаБОГЭС. С полным текстом Положения о конкурсе можно ознакомиться на сайте АО «Богучанская ГЭС» в разделе «Пресс-центр» - «Проекты».