Жительница Железногорска инвестировала почти 3 миллиона рублей в мошенников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Железногорска лишилась более 2 800 000 рублей, решив заняться инвестированием. Как сообщает МВД, женщина увидела рекламу в соцсетях, но нарвалась на мошенников.

57-летняя жительница Железногорска перешла по ссылке и оставила свои данные. На следующий день ей позвонил мошенник, мужчина представился брокером. Он рассказал, что женщине для получения прибыли нужно скачать программу и завести личный кабинет. Женщина выполнила все требования и начала переводить деньги по предоставленным ей реквизитам. Ей гарантировали 80% прибыли.

Заходя в свой кабинет, железногорка видела, как якобы увеличивается её счет. В общей сложности женщина перевела мошенникам более 2 миллионов из собственных сбережений и 800 000 кредитных рублей.

Затем лжеброкер позвонил ей и сообщил, что пора выводить деньги, но нужно заплатить еще 500 000 рублей в качестве налога. Но денег у нее не было, а кредит брать она отказалась

После разговора, зайдя в свой аккаунт, она увидела, что на счету у нее пусто. Стала звонить мошенникам, но те перестали отвечать. После этого жительница края обратилась в полицию.

Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.