Красноярцы заняли первое место в международном антикоррупционном конкурсе

Фото: admkrsk.ru

Виктория Аполлосова и Елена Кемер подготовили плакат «Вакцина "Совесть"» и по итогам конкурса из 5494 работ, представленных участниками из разных стран мира, заняли первое место в номинации «Лучший плакат».

- В нашем учреждении ведется активная работа по антикоррупционной пропаганде. Ежегодно мы разрабатываем план противодействия коррупции, проводим мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией, размещаем справочную информацию для жителей нашего города в местах приема документов, – отмечает руководитель учреждения Татьяна Ефимович.

Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится с 2017 года для молодежи от 14 до 35 лет Генеральной прокуратурой Российской Федерации. За время проведения конкурса к участию присоединились более 25 стран, среди них Австралия, Израиль, Австрия, Венесуэла и другие. Основной целью конкурса является профилактика коррупционных действий, а также просвещение молодежи и повышение правовой культуры. Вся социальная реклама, которая разработана участниками конкурса, должна способствовать формированию практики взаимодействия общества с органами, ведущими борьбу с коррупцией, и играет важную роль в антикоррупционном просвещении населения.

- Идея нашего плаката напрямую связана с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Вакцинация и коллективный иммунитет – основная задача, стоящая перед каждым из нас. Мы сравнили коррупцию, как состояние человека, который заболел: вылечить его может только комплекс мер. В данном случае человека можно привить вакциной "Совесть", – рассказывает победительница конкурса Елена Кемер.

Отметим, Виктория Аполлосова и Елена Кемер работают специалистами МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска», они консультируют горожан по различным вопросам, а также ведут прием и обработку документов. Напомним, МКУ предоставляет инициативные меры социальной поддержки жителям Красноярска, занимается перечислением назначенных выплат.

Награды победителям конкурса вручил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, их поздравили губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко.