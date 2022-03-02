Жителей Красноярского края просят не скупать продукты в магазинах

Фото: Министерство сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства просит жителей Красноярского края не скупать продукты в магазинах. Как отмечают в ведомстве, дефицита и серьезного роста цен не ожидается.

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли Александр Походин отмечает, что в регионе были созданы серьезные запасы, магазины полностью заполнили склады на 70 дней вперед. Поводов беспокоится, что какие-то товары внезапно закончатся или подорожают – нет.

За ценами в крае внимательно следят специалисты министерства. Походин подчеркивает, что цены на основные продукты будут держаться на текущем уровне.

- Продукция вся наша, поэтому нет смысла и основания повышать цены, - говорит первый замминистра Александр Походин.