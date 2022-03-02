В Красноярском крае на трассе поймали пьяного лихача, летевшего со скоростью 161 км/ч

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярском крае на трассе сотрудники ДПС задержали пьяного лихача, вылетевшего на обочину со скоростью 161 км/ч. Как сообщили в ГИБДД, мужчина гонял по трассе «Красноярск-Железногорск».

Инцидент произошел около 16 часов на 15 километре дороги «Железногорск-Красноярск». Там работали сотрудники специализированной роты ДПС по нарушениям скоростного режима движения с помощью прибора «Искра-видео». В зону действия прибора попала «Тойота Камри», летевшая со скоростью 161 км/ч.

Не заметив экипаж, иномарка съехала на скорости на обочину, так как водитель не справился с управлением. Сотрудники немедленно задержали нарушителя. Оказалось, что мужчина был пьян – прибор показал 0,94 мг/л.

В отношении «гонщика» были составлены несколько административных материалов за неиспользование ремня безопасности, превышение скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Машину забрали на штраф стоянку, а водителю грозит лишение прав и штраф на 33 500 рублей.