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Происшествия2 марта 2022 2:42

Житель Красноярского края может получить срок из-за боеприпасов, доставшихся ему в наследство

Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: МВД

Фото: МВД

Жителю Красноярского края грозит уголовный срок из-за боеприпасов, которые достались ему в наследство от отца. Как сообщают в МВД, мужчина, хранивший боеприпасы, порох и оружие, задержан в Рыбинском районе.

Во время обысков в гараже полицейские изъяли у жителя края нарезное длинноствольное огнестрельное охотничье ружье, двуствольное гладкоствольное огнестрельное ружье, а также 275 патронов и банка с сыпучим веществом. Экспертиза подтвердила, что все пригодно для использования.

Жителю Рыбинского района выдали подписку о невыезде, также в его отношении завели уголовное дело по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.