Красноярцев предупредили о сильном ветре 2 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска предупреждает горожан об ухудшении погоды. По данным Среднесибирского УГМС в среду 2 марта и далее в течение суток по центральным районам края и в городе Красноярске ожидаются порывы западного ветра до 15 - 20 метров в секунду.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности:

- при сильном ветре не производить работы на высоких зданиях и конструкциях;

- соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах;

- обходить рекламные щиты, легкие постройки, строящиеся здания;

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам;

- парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напоминаем единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112. О последствиях непогоды, таких как сломанные деревья, ограждения, поврежденные электропровода и кровли – можно сообщать в службу 005, там оформят заявку и направят соответствующие службы на устранение проблем.