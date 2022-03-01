Красноярцев предупредили о сильном ветре 2 марта
Фото: Мария ЛЕНЦ
Администрация Красноярска предупреждает горожан об ухудшении погоды. По данным Среднесибирского УГМС в среду 2 марта и далее в течение суток по центральным районам края и в городе Красноярске ожидаются порывы западного ветра до 15 - 20 метров в секунду.
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности:
- при сильном ветре не производить работы на высоких зданиях и конструкциях;
- соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах;
- обходить рекламные щиты, легкие постройки, строящиеся здания;
- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам;
- парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Напоминаем единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112. О последствиях непогоды, таких как сломанные деревья, ограждения, поврежденные электропровода и кровли – можно сообщать в службу 005, там оформят заявку и направят соответствующие службы на устранение проблем.