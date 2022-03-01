Эксперты подтвердили, что в магазинах Красноярска продают превосходный чай Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Испытательного центра ФБУ «Красноярский ЦСМ» решили проверить, какой чай продают местные торговые сети жителям города. И устроили независимую экспертизу самым популярным сортам. Приобрели в крупных торговых точках 10 образцов чая черного пакетированного, изготовленных десятью предприятиями из Московской и Ленинградской областей, Приморского и Краснодарского краев, Санкт-Петербурга, Москвы. И был один образец цейлонского чая из Шри-Ланки.

Чай проверяли по микробиологическим показателям (содержание плесневых грибов), на содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), на пестициды, микотоксины. А еще на физико-химические показатели. И на вкус. И вот какие результаты получились: согласно результатам исследований все образцы чая соответствуют требованиям безопасности и рекомендованы к покупке. Так что, уважаемые красноярцы, можете смело покупать «Ahmad Tea», «Индус», «Азерчай», «Акбар», «Ленту», «Принцессу Нури», «Майский», «Basilur», «Lipton», «365 дней».