В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 2 189 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 1 марта 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 340 847 случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки - 2 189 лабораторно подтвержденных случаев. Наибольшие показатели по прежнему в краевом центре – 748. На остальных территориях значения не превышают двухзначное число. Так, в Богучанском районе – 91 заболевший, в Рыбинском районе – 87, Иланском районе – 70, в Норильске 62, а в Ачинске (который на втором месте в крае по общему количеству) – всего 10.

Обследовано на ковид 5 083 905 человек, в том числе за минувшие сутки – 1 968 человек.

Данные от краевого министерства здравоохранения. На амбулаторном и стационарном лечении сейчас находятся 66 724 пациентов, это на 3244 меньше, чем было днем ранее. Количество выздоровевших составляет с начала пандемии 264 100 человека, в том числе за минувшие сутки 5 412. И количество летальных исходов от ковида и его последствий за сутки составило 21, а всего с начала пандемии погибло 10 023 жителей края.

Обратите внимание, что в приведенную выше статистику не входят данные по закрытым городам. В Зеленогорске на 1 марта зафиксировано 17 416 случаев ковида, включая 84 за минувшие сутки. 15 331 человек выздоровели, включая 257 за сутки. И количество скончавшихся 181. В Железногорске выявили 25 744 случаев ковида, 20 922 человек выздоровели а 290 пациентов скончались. В том числе за минувшие сутки 116 новых заболевших, 486 выздоровевших и 1 скончался.