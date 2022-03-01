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Происшествия1 марта 2022 12:28

На знаменитой «Царь-рыбе» под Красноярском грабители напали на туристов

Уголовное дело уже направлено в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На знаменитой «Царь-рыбе» под Красноярском грабители напали на туристов

На знаменитой «Царь-рыбе» под Красноярском грабители напали на туристов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На знаменитой у красноярцев и дивногорцев смотровой площадке «Царь-рыба» в апреле прошлого года грабители напали мужчину, который заехал полюбоваться красивыми видами Енисея.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, нападавших было трое. Они заранее придумали план, как можно поживиться. Они знали, что приезжающие оставляют свои автомобили на парковочной площадке, а сами поднимаются наверх и проводят на смотровой площадке немало времени. Этого хватит, чтобы вскрыть автомобиль и забрать ценные вещи.

Поначалу все шло по плану грабителей: подъехал автомобиль, туристы ушли на смотровую площадку. Двое обвиняемых следили за ними, чтобы не вернулись раньше времени. А третий в это время проник в салон и увидел женскую сумку-рюкзак. Забрал из нее 31 тысячу рублей. Но тут появился пассажир автомобиля и потребовал вернуть деньги. Автовор достал нож и, размахивая им, отступил и вместе с подельниками сбежал.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. На скамью подсудимых сядут двое, третий пока в бегах и объявлен в федеральный розыск.